Civitonix oltre 6mila persone hanno passato il weekend tra fumetti e videogiochi

Con oltre 6.000 visitatori, il Civitonix si conferma come l’appuntamento imperdibile per appassionati di fumetti e videogiochi. Durante la terza edizione, tenutasi tra il suggestivo Bosco I Maggio a Civita Castellana, l’evento ha offerto un’esperienza unica all’insegna della cultura pop e del divertimento. Il Comune celebra questo grande successo, sottolineando come l’evento abbia rafforzato il legame tra comunità e creatività, rendendo questa manifestazione un punto di riferimento nel panorama locale.

Oltre 6mila visitatori al Civitonix. L'evento dedicato alla cultura del fumetto e ai videogiochi è giunto alla sua terza edizione, che si è tenuta il 7 e 8 giugno nello splendido scenario naturale del bosco I Maggio a Civita Castellana. Il Comune parla di "grande successo". "Con oltre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Civitonix, oltre 6mila persone hanno passato il weekend tra fumetti e videogiochi

In questa notizia si parla di: Oltre Civitonix 6mila Videogiochi

Civitonix, buona la terza: oltre 6.000 visitatori all’edizione 2025 - NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Grande successo per Civitonix 2025, evento dedicato alla cultura del fumetto e ai videogiochi, giunto alla sua terza edizione, che si è tenuto il 7 e l’8 giugno nello ... Leggi su newtuscia.it

Nintendo deve guardare oltre i videogiochi, secondo Iwata - jp, adesso bisogna essere in grado di ridefinire il concetto di ciò che Nintendo deve fare, compresa l'idea di andare oltre i videogiochi, pur rimanendo ... Leggi su everyeye.it

Videogiochi: in Italia gioca oltre 1 milione di donne, ma i gamer sono il 76 per cento - Questo e molto altro viene spiegato dalla ricerca dell ... Leggi su repubblica.it