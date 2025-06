Sonny Olumati, giovane talento nato in Italia da genitori nigeriani, ci ricorda che il cambiamento richiede coraggio e pazienza. Con la sua energia e determinazione, è pronto a costruire un futuro solido, partendo dalle basi fondamentali. "Ogni rivoluzione inizia con un bagno di verità," afferma, sottolineando come ogni passo avanti sia un mattone verso un domani migliore. La strada è lunga, ma lui è già sulla corsia di partenza.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Non bisogna avere le facce da funerali, non bisogna pensare che sia finito qualcosa, perch√© ogni cambiamento ha bisogno di tempo e inizia sempre con un bagno di verit√†, questo √® stato il nostro bagno di verit√†. E io sono contento, perch√© ogni volta che bisogna costruire qualcosa si parte sempre dalle fondamenta, questo √® il nostro primo mattone": Sonny Olumati, 39enne ballerino nato in Italia da genitori nigerani e co-presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi, al comitato di Soho House a Roma. "Sono i giovani che fanno il futuro, per un governo come quello attuale, che √® king dell'astensionismo, i giovani possono non contare nulla, ma il futuro √® gi√† qua, bisogna solo guardarlo e non farsi trovare impreparati.