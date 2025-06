Cittadinanza onoraria a Castelli | Abbiamo camminato insieme

la nostra gratitudine e riconoscenza per il suo instancabile impegno nel risanare e valorizzare la nostra comunità. Con questo gesto simbolico, San Severino riafferma il valore della solidarietà e dell’amicizia, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni. È un momento di orgoglio e di speranza, perché insieme possiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia e entusiasmo.

Nel giorno del patrono di San Severino, la città ha voluto festeggiare in maniera particolare. Ieri mattina infatti si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al commissario Guido Castelli nella sala consiliare del Comune, da poco riaperta grazie ai lavori post sisma. Un gesto "che non è soltanto formale, ma che racchiude il cuore e l’anima di San Severino – ha detto il sindaco Rosa Piermattei –. Così vogliamo esprimere la riconoscenza all’azione decisa che il senatore Castelli ha saputo imprimere a molti progetti importanti per la comunità ". Il riferimento è all’Itts Divini che ha subito tanti stop, il più prolungato risolto con oltre 40 passaggi burocratici dal precedente commissario, Giovanni Legnini, mentre il più recente ha visto un positivo epilogo grazie all’intervento di Castelli; e poi la caserma dei carabinieri, l’asilo nido e la materna in via Talpa, il centro operativo e l’ammodernamento del ponte dell’Intagliata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it