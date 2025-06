Cittadinanza Magi | ' espulsione' da Rai su Garlasco quorum sicuro

Nel cuore del dibattito politico italiano, Riccardo Magi di +Europa si distingue per aver coinvolto cittadini e realtà spesso distanti dalla politica tradizionale. La sua battaglia contro l’espulsione da Rai di un’informazione cruciale su Garlasco ha acceso i riflettori sull’importanza di una stampa libera e indipendente. Un episodio che, nonostante le difficoltà mediatiche, rivela quanto sia fondamentale difendere il diritto di conoscere e partecipare.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Per noi la soddisfazione più grossa è aver coinvolto, come comitato promotore, un pezzo di società che di solito è anche distante dalla politica dei partiti. Non siamo riusciti a far arrivare questa cosa nei media principali. Ma mai come in questo caso c'è stata una espulsione dalla programmazione Rai". Lo ha detto Riccardo Magi, leader di +Europa, tra i soggetti promotori del comitato per il referendum sulla cittadinanza, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi, al comitato di Soho House, soffermandosi sulla residuale informazione sui contenuti del referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net