Cittadinanza | in Toscana i sì non arrivano al 70% venti punti in meno rispetto ai quesiti sul lavoro

In Toscana, il referendum sulla cittadinanza italiana agli stranieri ha raccolto un sostanziale disallineamento rispetto agli altri quesiti sul lavoro. Con un'affluenza significativa ma risultati che mostrano una differenza di venti punti tra i sì e le altre questioni, emerge un quadro complesso di opinioni e tensioni sociali.

Firenze, 9 giugno 2025 – Anche in Toscana il referendum abrogativo ( qui i dati nazionali ) sulla cittadinanza italiana agli stranieri  non è andato a segno. E, affluenza a parte, è questo il dato che colpisce più di tutti: i sì alla domanda sulla cittadinanza agli stranieri sono stati molti meno rispetto a quelli degli altri quattro quesiti sul lavoro. Dati definitivi  alla mano, si nota che in Toscana mentre i quattro quesiti sul lavoro (reintegro licenziamenti illegittimi, licenziamenti e limite indennità , tutela contratti a termine, responsabilità infortuni sul lavoro) registrano una forbice di sì che va dall’88% al 89%, la situazione cambia, e anche molto, sull’ultimo quesito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadinanza: in Toscana i sì non arrivano al 70%, venti punti in meno rispetto ai quesiti sul lavoro

