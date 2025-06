Cittadinanza facile ai migranti il vero flop della sinistra | cosa dicono i numeri

La discussione sulla cittadinanza facile ai migranti rivela numeri sorprendenti: il quinto quesito ha infatti raccolto il 35% di "no", ben superiore al 12% degli altri. Un segnale forte che gli italiani vogliono mettere fine a un modello di integrazione che si rivelato, secondo molti, un fallimento. I dati parlano chiaro: è arrivato il momento di cambiare rotta e ascoltare la voce della maggioranza.

#referendum2025 Sono nati qui, parlano italiano, sognano in italiano. Si chiede solo di abbreviare i tempi per avere la cittadinanza. Meloni: sono contrarissima. Legittimo, come astenersi, ma perché? Avvertenza: migranti o clandestini, con il quesito in questio Partecipa alla discussione

E’ legge il decreto #Albania, avanti con i Cpr di Schengjin e Gadjer. Anche il decreto #cittadinanza è legge https://askanews.it/2025/05/20/e-legge-il-decreto-albania-avanti-con-i-centri-migranti-di-schengjin-e-gadjer/… - #migranti #GovernoMeloni Partecipa alla discussione

