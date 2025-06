Cittadinanza attivista Kwanza | Come cittadina italiana sono delusa

In un momento cruciale per la nostra società, ci troviamo di fronte a una delusione profonda come cittadini italiani. La partecipazione attiva e consapevole è fondamentale per costruire un futuro equo e inclusivo, ma spesso ci sentiamo impotenti di fronte a decisioni che coinvolgono vite al di fuori della nostra cittadinanza. È il momento di riscoprire il nostro ruolo e impegnarci con determinazione, perché il cambiamento parte da ciascuno di noi.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Come cittadina italiana a livello individuale sono molto delusa dai miei concittadini e concittadine, perché questo era un momento in cui potevamo esprimere la nostra opinione su una questione che non ha a che vedere con i partiti, anzi siamo chiamati noi come cittadini a decidere sulla vita di persone che non hanno la possibilità di decidere, perché dovevamo decidere su persone che non hanno la cittadinanza italiana. Questa è in parte una mancata responsabilità di noi cittadine e cittadini, spero che questo trend cambi, perché è giusto, anche quando non si è d'accordo andare ad esprimere la propria opinione, questo è il principio della democrazia": lo ha affermato Kwanza Musi Dos Santos, attivista del comitato di cittadinanza, a margine della conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi alla Soho House a Roma.

