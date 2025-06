Cittadinanza attivista Ionita | Questo è solo un punto di partenza

La cittadinanza attivista ionita rappresenta solo il primo passo di un lungo cammino verso una riforma più inclusiva e accessibile. Dal 2016, italiani senza cittadinanza si fanno strada per reclamare diritti e dignità, chiedendo alla politica di ascoltare le loro vite e storie. È un percorso di speranza e cambiamento, in cui ogni conquista alimenta la nostra determinazione a costruire un’Italia più giusta e riconoscente.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Questo non è solo un punto di partenza verso un percorso che riguarda una riforma più completa e più accessibile, ma è parte di un cammino. Noi anche come Italiani senza cittadinanza nasciamo nel 2016, proprio per dire, come corpi come menti, di persone con background migratorio, pretendiamo che la politica risponda, che la politica crei una riforma, che sia una riforma che ascolti le nostre vite e le nostre esperienze di persone con background migratorio in Italia. è sicuramente parte di un percorso": Daniela Ionita, presidente e portavoce di Italiani senza cittadinanza, a margine della conferenza stampa al comitato referendum sulla Cittadinanza alla Soho House. 🔗 Leggi su Quotidiano.net