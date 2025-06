Ciro Mascherini verso Boston | l' ultima sfida delle 6 Majors di maratona

Boston, l’ultima tappa delle 6 Majors di maratona. Ciro Mascherini, 45 anni e cuore da atleta, si prepara a chiudere un percorso straordinario: aver corso tutte le più importanti maratone mondiali. Non è il primo ad avere questa passione, ma certamente tra i pionieri, motivato da una sfida personale e da un’ispirazione speciale: Jean-Pierre Lejeune, suo datore di lavoro e motivatore, che tre anni fa ha deciso di sostenerlo in questa avventura.

Non è il primo, il mirandolese Ciro Mascherini, ad appassionarsi così tanto alla maratona da arrivare a correre tutte le Majors. Ma è sicuramente tra i primi a farlo perché spinto a farlo, un po' per gioco un po' per sfida, da una figura un po' particolare, Jean-Pierre Lejeune, suo datore di lavoro alla Europrogress di Mirandola (dove Mascherini, 45 anni, lavora all'ufficio tecnico), che tre anni fa ha deciso di sponsorizzarlo alla Maratona di New York e, da allora, ha preso a fissare sul calendario le grandi maratone internazionali, dagli Stati Uniti al Giappone: Lejeune da sponsor in viaggio, Mascherini a sudare e godersi la trasferta solo dopo la fatica.