Ciriaco Offeddu a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Alla Borgo Libreria Ghibellina, Ciriaco Offeddu porta la sua vasta esperienza da ingegnere e manager internazionale, offrendo un’incursione unica nel mondo della strategia e dell’imprenditoria. La sua storia di successi e sfide si intreccia con le pagine di libri e idee, rendendo questo incontro un’occasione imperdibile per chi desidera ispirarsi a nuove prospettive. Venite a scoprire come il suo percorso può arricchire anche il vostro.

Ciriaco Offeddu (1948) si è laureato in Ingegneria Elettronica all'Università di Pisa ed è poi stato manager di multinazionali in Italia e all'estero. Come consulente strategico, advisor finanziario e imprenditore prosegue oggi la sua attività lavorativa con focalizzazione sull'Asia.

