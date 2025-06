Cinque Terre dal 12 al 22 Giugno la quarta edizione di un mare di discorsi

Dal 12 al 22 giugno, le incantevoli Cinque Terre ospitano la quarta edizione di "Un Mare di Discorsi", un festival che unisce dialoghi, musica e storie tra mare, borghi e sentieri. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera magica, scoprendo le meraviglie di questa terra tra cultura e natura. Non perdete questo evento imperdibile, dove ogni angolo narra una storia da ascoltare e vivere intensamente.

Roma, 9 giu. (askanews) – Dialoghi, musica, cammini e storie tra mare, borghi e sentieri.La quarta edizione del Festival Un Mare di Discorsi torna ad animare il Golfo dei Poeti e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, con un programma diffuso che unisce idealmente e fisicamente la cittĂ della Spezia, Porto Venere e i borghi del Parco Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al mare. Una rassegna amata e ormai attesa dai cittadini e dai turisti, perchĂ© capace di portare grandi nomi in piccole piazze, esaltando l’anima dei luoghi che diventano anch’essi co-protagonisti. A firmare l’identitĂ del Festival è il suo direttore artistico Dario Vergassola che, con la sua ironia intelligente, condurrĂ molte delle serate mettendo alla prova gli ospiti con domande imprevedibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Mare Cinque Terre Quarta

Milano di continuo accoglie e fa suoi sapori, usi e costumi. Genova e Venezia si alleano nel gustio e sulla costa sarda, una “Cabana” per brindare tra mare e campagna. Cinque nuovi indirizzi da annotare - Milano, sempre aperta e curiosa, si fonde con i sapori di Genova e Venezia, creando alleanze gastronomiche uniche.

Cinque Terre, dal 12 al 22 Giugno la quarta edizione di “un mare di discorsi” - Il direttore artistico Vergassola: unico mare in cui puoi buttarti senza congestione, il presidente del Parco Viviani: incontri in mare per nuove rotte ... Leggi su askanews.it

Cinque Terre: “Un Mare di discorsi”, al via la 4° edizione del festival diretto da Dario Vergassola - Dall'Ufficio Stampa del Parco Nazionale delle Cinque Terre Dal 12 al 22 giugno 2025 Otto giorni di eventi gratuiti, divulgazione per famiglie e rispetto ... Leggi su levantenews.it

Cinque Terre: 5 itinerari trekking e una bellissima ciclabile per vivere tutta la magia dei borghi liguri sospesi tra terra e mare - Sono le Cinque Terre, cinque borghi in Liguria, nella riviera di Levante, in provincia di La Spezia, sospesi tra mare e terra. Leggi su vicenzatoday.it