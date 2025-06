Cinque Referendumsi sono chusi i seggi

Alle 15:00 si sono chiusi i seggi per i cinque referendum, conclusa una prima giornata di voto caratterizzata da un'affluenza del 22,73%. Con i seggi già aperti anche ieri, il dato rappresenta un calo rispetto alle consultazioni passate, come quella sull'acqua nel 2011. Ora, l’attenzione si concentra sui risultati e sulla partecipazione complessiva di queste importanti consultazioni popolari.

