Cinque milioni di spettatori davanti alla finale del Roland Garros ‘Alcaraz-Sinner’ | numeri record per Discovery che fanno ‘soffrire’ Pino Insegno’

Cinque ore e mezza di battaglia al Roland Garros. A Parigi la finale più lunga della storia, decisa al super tie break: Carlos Alcaraz campione dopo cinque set, Jannik Sinner sconfitto dopo aver dato tutto sé stesso. A godersi lo spettacolo davanti al piccolo schermo ben cinque milioni di telespettatori (5.025.000 e il 38% di share per essere precisi), numeri record per il gruppo Warner Bros. Discovery che ha trasmesso il match in simulcast su Eurosport e in chiaro sul Nove, dove è stata vista da 3.612.000 spettatori con il 27,4% di share. Il tennis ha influenzato i dati auditel di tutte le reti, incidendo sui due debutti fissati proprio domenica 8 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it