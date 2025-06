Cinema Rossella Brescia | Interpreto una ' mamma orsa' e recito in Arbëresh film girato sulle Madonie

Rossella Brescia fa il suo ritorno sul grande schermo con il coinvolgente film "Jastimari - il Rifugio", girato tra le suggestive Madonie e diretto da Riccardo Cannella. Dopo il successo di "Tutta un'altra vita", l’attrice interpreta una mamma orsa in un ruolo che promette emozioni intense. L’opera sarà presentata in concorso al 71° Taormina Film Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema indipendente e delle storie autentiche.

