Cinadeflazione | prezzi al consumo -0,1%

La Cina affronta il quarto mese consecutivo di deflazione, evidenziando un rallentamento della domanda interna che influenza i prezzi al consumo. Con una diminuzione dello 0,1% su base annua e un calo mensile dello 0,2%, il panorama economico cinese si fa più complesso, mentre i prezzi alla produzione scendono del 3,3%. Questi segnali indicano una delicata fase di stagnazione, influenzando le prospettive di crescita futura e le strategie di politica economica.

4.53 La Cina resta in deflazione a maggio, per il quarto mese di fila, scontando la debole domanda interna. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, i prezzi al consumo hanno accusato un calo dello 0,1% su base annua, mantenendo lo stesso passo per tre mesi consecutivi, a fronte di stime pari a 0,2%. Su base mensile, invece, la flessione è di 0,2% (da +0,1% di aprile). I prezzi alla produzione hanno avuto una flessione a 3,3% (contro il 3,2% di previsione), dopo il 2,7% di aprile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Prezzi Cina Deflazione Consumo

BYD taglia i prezzi: crollo delle azioni e nuova guerra dei prezzi in Cina - BYD, il gigante cinese delle auto elettriche, ha registrato un calo dell'8,6% delle sue azioni a Hong Kong, segnando un netto ribasso rispetto ai recenti massimi storici.

Cina in deflazione a maggio, prezzi al consumo a -0,1% - La Cina resta in deflazione a maggio, per il quarto mese di fila, scontando la debole domanda interna. Leggi su ansa.it

La cina conferma la deflazione a maggio per il quarto mese consecutivo, pesa la domanda interna debole - La Cina registra la quarta deflazione consecutiva a maggio con calo dei prezzi al consumo e alla produzione, riflettendo una domanda interna debole e tensioni commerciali persistenti con gli Stati Uni ... Leggi su gaeta.it

Cina in deflazione, prezzi consumo -0,1% ad aprile - L’indice dei prezzi al consumo, una misura chiave dell’inflazione, è sceso dello 0,1% su base annua ad aprile, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Leggi su msn.com