Yancheng, nel cuore della Cina orientale, si sta affermando come protagonista nel campo della desalinizzazione dell’acqua di mare. Con investimenti strategici e innovazioni tecnologiche, questa città sta trasformando le risorse oceaniche in una fonte sostenibile di acqua potabile, contribuendo a risolvere le sfide idriche del futuro. La sua evoluzione rappresenta un esempio brillante di come l’ingegno umano possa aprire nuove vie per la prosperità e il benessere globale.

Una foto, scattata da un drone, mostra un laboratorio di desalinizzazione dell’acqua di mare della Jiangsu Fenghai New Energy Seawater Desalination Development Co. Ltd. a Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 7 giugno 2025. La citta’ di Yancheng ha intensificato gli sforzi per sviluppare le industrie marittime e promuovere le tecnologie di desalinizzazione dell’acqua di mare, trasformandosi in un nuovo polo di crescita di alta qualita’. La Jiangsu Fenghai New Energy Seawater Desalination Development Co. Ltd., fornitrice modello di soluzioni per la desalinizzazione dell’acqua di mare, e’ impegnata nello sviluppo industrializzato della tecnologia di desalinizzazione alimentata da nuove energie per convertire l’acqua di mare in acqua dolce, e offre soluzioni integrate di desalinizzazione dell’acqua di mare e di elettricita’ alle isole e alle aree che devono affrontare una significativa carenza di acqua e di energia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it