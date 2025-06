Cina | Xizang azienda di pollicoltura diventa smart per maggior sviluppo integrato

Nel cuore dello Xizang, una azienda di pollicoltura sta rivoluzionando il settore con un modello smart e innovativo. Con l’ambizione di produrre oltre un milione di uova al giorno, questa realtà punta a creare una catena industriale integrata e sostenibile nella regione. Un esempio di come la tecnologia possa trasformare l’agricoltura tradizionale, aprendo nuove prospettive di sviluppo e crescita. Per scoprire di più, visitate il video al seguente indirizzo: ...

Un allevamento intelligente di pollicoltura nello Xizang della Cina sud-occidentale, e’ in procinto di produrre oltre un milione di uova al giorno con l’avvio della fase due, mentre cerca di sviluppare ulteriormente un modello operativo integrato per formare una catena industriale unica nella regione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma625468162546812025-06-09cina-xizang-azienda-di-pollicoltura-diventa-smart-per-maggior-sviluppo-integrato Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it