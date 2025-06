Cina | surplus commerciale di maggio sale a 103,22 miliardi di dollari

La Cina chiude maggio con un surplus commerciale di 103,22 miliardi di dollari, superando le aspettative e segnando una crescita rispetto ad aprile. Nonostante le tensioni commerciali globali, le esportazioni rallentano, ma il surplus rimbalza, riflettendo le dinamiche complesse dell'economia cinese. Questi dati evidenziano come la Cina continui a mantenere la sua posizione di forza nel commercio internazionale, consolidando il suo ruolo chiave nell'economia globale. Analizziamo insieme cosa significa tutto ciò per il futuro.

La Cina registra a maggio un surplus commerciale salito a 103,22 miliardi di dollari, in aumento sui 96,1 miliardi di aprile e sui 101,3 miliardi stimati alla vigilia dagli analisti. L'export, in base ai dati diffusi dall'Amministrazione generale delle Dogane cinesi, frena a +4,8% nel mezzo delle tensioni commerciali e malgrado la tregua sui dazi con gli Stati Uniti, quasi dimezzando il +8,1% di aprile e mancando il +5% di consenso. L'import, invece, resta in territorio negativo per il quarto mese consecutivo: -3,4%, da -0,2% di aprile e contro -0,9% di previsione, scontando soprattutto la debolezza della domanda interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net