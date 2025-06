Cina | surplus commerciale di maggio a 103,22 miliardi di dollari export in frenata

La Cina registra a maggio un surplus commerciale di 103,22 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti e segnando un aumento rispetto ad aprile. Tuttavia, l'export rallenta al +4,8%, in un contesto di tensioni commerciali e tregua sui dazi. L'import, al contrario,...

La Cina registra a maggio un surplus commerciale salito a 103,22 miliardi di dollari, in aumento sui 96,1 miliardi di aprile e sui 101,3 miliardi stimati alla vigilia dagli analisti. L' export, in base ai dati diffusi dall'Amministrazione generale delle Dogane cinesi, frena a +4,8% nel mezzo delle tensioni commerciali e malgrado la tregua sui dazi con gli Stati Uniti, quasi dimezzando il +8,1% di aprile e mancando il +5% di consenso. L' import, invece, resta in territorio negativo per il quarto mese consecutivo: -3,4%, da -0,2% di aprile e contro -0,9% di previsione, scontando soprattutto la debolezza della domanda interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net