Cina | settore autovetture registra costante crescita a maggio

Il settore delle autovetture in Cina continua a sorprendere, con un balzo a due cifre nelle vendite di maggio grazie alle nuove politiche di incentivazione. La China Passenger Car Association (CPCA) ha annunciato un aumento del 13,3% rispetto all’anno precedente, superando le 1,93 milioni di unità vendute. Si tratta di un segnale forte di ripresa e di opportunità per il mercato globale dell’auto, che si conferma come protagonista indiscusso del panorama automobilistico internazionale.

