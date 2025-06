Cina | rapporto spiega visione nazionale cooperazione internazionale su governance di oceani

In occasione della 17ª Giornata mondiale degli oceani, la Cina ha presentato un rapporto innovativo che illustra la sua visione nazionale e l'impegno nella cooperazione internazionale per la governance marina. Intitolato “Una comunità marittima dal futuro condiviso e uno sviluppo sostenibile degli oceani”, il documento evidenzia azioni concrete e idee innovative per proteggere e preservare gli ecosistemi marini. Scopriamo insieme come questa strategia possa contribuire a un futuro più sostenibile per tutti.

In occasione della 17ma Giornata mondiale degli oceani, ieri e’ stato pubblicato a Shanghai un nuovo rapporto che evidenzia le idee innovative e l’esperienza pratica della Cina nella governance degli oceani. Intitolato “Una comunita’ marittima dal futuro condiviso e uno sviluppo sostenibile degli oceani – Azioni congiunte della Cina e dei suoi partner globali”, il rapporto propone di promuovere la sostenibilita’ degli oceani attraverso quattro dimensioni chiave: innovazione tecnologica, cooperazione normativa, scambi tra i popoli e sicurezza marittima. Il rapporto, un risultato chiave del Forum di Shanghai 2025 per una comunita’ marittima dal futuro condiviso, e’ stato sviluppato congiuntamente da oltre 200 rappresentanti di agenzie governative, imprese marittime, istituzioni accademiche e think tank. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: rapporto spiega visione nazionale, cooperazione internazionale su governance di oceani

In questa notizia si parla di: Oceani Rapporto Cina Cooperazione

Cina: Xinhua Institute pubblica rapporto su Mar cinese meridionale - Questa foto mostra il rapporto intitolato "Trasformare il Mar cinese meridionale in un mare di pace, amicizia e cooperazione: le azioni della Cina" e ... Leggi su romadailynews.it

Cina: rapporto, lavora per rendere Mar cinese meridionale mare di pace, amicizia, cooperazione - Il Xinhua Institute, un think tank affiliato all'agenzia di stampa Xinhua, oggi ha pubblicato un rapporto che evidenzia l'impegno della Cina nel ... Leggi su romadailynews.it

Cina e Russia firmano oltre 20 documenti di cooperazione - I presidenti cinese e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno partecipato alla cerimonia di firma "di oltre 20 documenti di cooperazione bilaterale", oltre che della "Dichiarazione congiunta ... Leggi su ansa.it