Cina | Mongolia Interna progetti fotovoltaici in aree desertiche

In Mongolia Interna, un innovativo progetto combina energia solare e controllo della sabbia in un'area desertica. La foto aerea scattata da drone il 5 giugno 2025 rivela un’immensa installazione fotovoltaica che si estende ai margini del deserto di Ulan Buh, rappresentando un passo deciso verso la sostenibilità e la tutela ambientale. Questa iniziativa dimostra come tecnologia e natura possano collaborare per un futuro più verde e resiliente, aprendo nuove strade per l’ecologia regionale.

Una foto aerea, scattata da un drone il 5 giugno 2025, mostra un progetto integrato fotovoltaico e di controllo della sabbia in un’area forestale statale ai margini del deserto di Ulan Buh, nel distretto di Linhe a Bayannur, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Negli ultimi anni, la regione si e’ impegnata a fondo per affrontare le sfide ecologiche nelle aree lungo il fiume Giallo, trattando terreni per un totale di 14,89 milioni di mu (circa 992.667 ettari). Nei deserti di Kubuqi e Ulan Buh, il modello di controllo della sabbia con progetti fotovoltaici e’ stato ampiamente attuato, trasformando tratti di terreno sabbioso in vasti “mari blu” pieni di energia verde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Mongolia Interna, progetti fotovoltaici in aree desertiche

In questa notizia si parla di: Mongolia Interna Progetti Aree

