Cina | inaugura maggior flotta al mondo di camion da miniera senza conducente a nord

La piu’ grande flotta al mondo di camion da miniera senza conducente sta operando in una miniera a cielo aperto nel nord della Cina. Con 100 veicoli completamente elettrici, l’attivita’ mineraria e’ ora piu’ sicura, ecosostenibile ed efficiente, anche in inverno, quando le temperature scendono a -40℃! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma625469062546902025-06-09cina-inaugura-maggior-flotta-al-mondo-di-camion-da-miniera-senza-conducente-a-nord Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it