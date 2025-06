Cina in deflazione per il quarto mese consecutivo | domanda interna debole

La Cina si trova in un momento di stagnazione economica, con la deflazione che persiste per il quarto mese consecutivo e una domanda interna debole che aggrava la situazione. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,1% annuo, riflettendo le sfide di un'economia in frenata. Questa tendenza solleva interrogativi sulle future strategie di stimolo, lasciando il mercato in attesa di segnali di ripresa o di ulteriori misure di sostegno.

La Cina resta in deflazione a maggio, per il quarto mese di fila, scontando la debole domanda interna. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, i prezzi al consumo hanno accusato un calo dello 0,1% su base annua, mantenendo lo stesso passo per tre mesi consecutivi, a fronte di stime pari a -0,2%. Su base mensile, invece, la flessione è di -0,2% (da +0,1% di aprile). I prezzi alla produzione hanno avuto una flessione a -3,3% (contro il -3,2% di previsione degli analisti), dopo il -2,7% di aprile. Il calo è il 32mo di fila, il peggiore da luglio 2023, sulle incertezze sui dazi Usa e della domanda debole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina in deflazione per il quarto mese consecutivo: domanda interna debole

