Cina | Hong Kong circa 20 mln arrivi di visitatori a gen-mag

Hong Kong sta vivendo una rinascita turistica senza precedenti, con circa 20 milioni di visitatori nei primi cinque mesi dell’anno. La maggior parte di loro, provenienti dalla Cina continentale, contribuisce a questa crescita impressionante, grazie a una serie di eventi culturali e sportivi che stanno attirando l’attenzione globale. Questa tendenza promette di consolidare Hong Kong come uno dei principali hub turistici dell’Asia, offrendo esperienze uniche e irresistibili a ogni visitatore.

Nei primi cinque mesi di quest'anno, Hong Kong ha accolto l'arrivo di circa 20 milioni di visitatori, tre quarti dei quali provenienti dalla Cina continentale, con un aumento del 10% su base annua, ha dichiarato ieri Paul Chan, segretario finanziario del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR). Questo afflusso e' in gran parte attribuito a una serie di eventi tematici nel campo della cultura, dello sport e dell'intrattenimento, che hanno contribuito a un aumento costante degli arrivi di visitatori, ha dichiarato Chan in un post sul suo blog.

