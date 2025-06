Cina | Hainan steno Yang Yang torna in mare a Sanya

Il mammifero marino Yang Yang, che aveva affrontato un lungo percorso di salvataggio e riabilitazione, è finalmente tornato in mare a Sanya, nella splendida provincia di Hainan. Dopo settimane di cure mirate, l'esemplare si prepara a riprendere la libertà tra le onde, testimone della dedizione dei soccorritori cinesi e dell'importanza della tutela della vita marina. Un gesto di speranza che ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere i nostri mari.

Dei soccorritori trasferiscono lo steno Yang Yang su una barca a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ieri 8 giugno 2025. Questo esemplare ieri e’ stato riportato con successo in mare al largo della costa di Sanya, dopo un programma di salvataggio e riabilitazione. Il mammifero marino si era inizialmente arenato nella baia di Yalong il 24 aprile. Mentre Yang Yang ritornava in salute dopo aver ricevuto cure specialistiche, gli esperti hanno deciso di riportarlo in un’area marina ritenuta adatta alla sua vita futura. Dei soccorritori riportano lo steno Yang Yang in mare a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ieri 8 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it