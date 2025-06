Cina | Anhui paesaggi pittoreschi nell’antico villaggio di Chengkan

Immergiti nella magia dell’Anhui, dove l’antico villaggio di Chengkan rivela paesaggi incantati sotto il cielo estivo. Muri candidi, tetti di tegole scure e lanterne a forma di pesce si fondono in un quadro che sembra uscito da un dipinto cinese, tra chiarori mattutini e pioggerellina leggera. Un luogo dove storia e natura si incontrano, regalando un’esperienza visiva indimenticabile. Per scoprire di più, visita il video al seguente indirizzo: ...

In estate, l’antico villaggio di Chengkan, citta’ di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, presenta un paesaggio pittoresco. Con i suoi muri imbiancati e i tetti di tegole scure, il villaggio si armonizza con elementi come il chiarore mattutino, la pioggerellina e le lanterne a forma di pesce, creando una serie di dipinti cinesi a inchiostro. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma625551262555122025-06-09cina-anhui-paesaggi-pittoreschi-nell-antico-villaggio-di-chengkan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Anhui, paesaggi pittoreschi nell’antico villaggio di Chengkan

In questa notizia si parla di: Villaggio Anhui Antico Chengkan

Cina: Anhui, paesaggi pittoreschi nell’antico villaggio di Chengkan - In estate, l'antico villaggio di Chengkan, citta' di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, presenta un paesaggio pittoresco. Leggi su romadailynews.it

Posto di sentinella, architettura della dinastia Ming tradizionale, antico villaggio di Chengkan, Huangshan, provincia di Anhui, Cina - free ti permette di pagare una sola volta per usare immagini e video protetti da copyright per progetti personali e commerciali in modo continuativo e senza spese aggiuntive per ... Leggi su istockphoto.com

Soffitto di un antico edificio a Chengkan, un villaggio tradizionale intorno al Monte Huangshan, Cina - È un vantaggio per tutti ed è il motivo per cui su iStock tutti i contenuti sono disponibili con licenza royalty- Leggi su istockphoto.com