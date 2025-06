cieli velati sul novarese colpa degli incendi in Canada. I cieli sono sgombri e dominati dall’anticiclone africano, portando caldo e sole, ma un sottile velo di velature grigie si staglia sopra la nostra area. Non si tratta di nuvole o di sabbia sahariana, bensì delle fiamme lontane che, con il fumo, attraversano l'Atlantico. Gli effetti di questi incendi ci ricordano quanto sia collegato il nostro clima e quanto le azioni lontane possano influenzare il nostro quotidiano.

