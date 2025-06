Ciclismo presentato a Viareggio il Meeting Nazionale giovanissimi

Viareggio si prepara a ospitare un evento imperdibile: il 37° Meeting Nazionale-Memorial Adriano Morelli, il Campionato Italiano di società giovanissimi. Dopo il grande successo del Giro d’Italia, la città si anima con giovani talenti tra i 7 e i 12 anni, pronti a sfidarsi nelle specialità strada, mountain bike e abilità dal 19 al 22 giugno. Le iscrizioni, aperte da pochi giorni, promettono un'edizione ricca di emozioni e futuro ciclistico.

Viareggio, 9 giugno 2025 - Dopo il Giro d'Italia professionisti con la partenza il 21 maggio della tappa Viareggio-Castelnuovo né Monti, la Versilia ed ancora Viareggio vivranno il grande evento del Campionato Italiano di società giovanissimi (7-12 anni) per le specialità strada, mountain bike e abilità, in programma dal 19 al 22 giugno. Sarà il 37° Meeting nazionale-Memorial Adriano Morelli le cuio iscrizioni si sono aperte giovedì sera e dopo pochissime ora già 500 gli iscritti dei 1.200 previsti che si sfideranno in un'emozionante competizione nazionale. L'evento, organizzato dalla S.C. Corsanico, prevede sia gare su strada che prove fuoristrada all'interno della pineta di Viareggio.

