Ciclismo | conto alla rovescia per il Giro della Valdera

Il conto alla rovescia è iniziato: tra pochi giorni, il cuore della Valdera si accenderà di emozioni e sfide ciclistiche. Pontedera e Terricciola si preparano ad accogliere il quarto Giro della Valdera, un evento imperdibile per gli amanti del pedale e del talento giovanile. Venerdì 27 giugno, alle 18, presso lo Chalet delle Terme a Casciana, sveleremo tutte le novità di questa entusiasmante manifestazione organizzata da Una Bici X Tutti di Pontedera…

Pontedera,9 giugno 2025 - Due località ormai tradizionali e affezionate, Pontedera per la partenza e Terricciola per la conclusione, per il quarto Giro della Valdera, gara a tappe nazionale per la categoria juniores in programma da venerdì 27 giugno a domenica 29. Venerdì prossimo alle 18 presso lo Chalet delle Terme a Casciana, conosceremo tutte le novità ed i dettagli della manifestazione organizzata dalla società Una Bici X Tutti di Pontedera presieduta da Claudio De Angeli. Al momento ma le iscrizioni si chiudono il 24 giugno sono 155 i corridori iscritti a questo atteso evento che sarà una specie di rivincita del Campionato Italiano in linea in programma domenica 22 giugno a Trieste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo: conto alla rovescia per il Giro della Valdera

