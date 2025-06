Cibo e sport un binomio vincente | il 19 giugno il talk di Synlab a Ciampino

cibo e sport un binomio vincente. Il 19 giugno, a Ciampino, SYNLAB presenta un evento gratuito dedicato a chi desidera potenziare il proprio benessere attraverso un’alimentazione sana e uno stile di vita attivo. Un’occasione unica per scoprire come nutrirsi correttamente e affrontare l’estate con energia e vitalità. “Cibo fonte di energia: l’alimentazione corretta per chi ama lo sport” è il primo passo verso una vita più attiva e piena di entusiasmo.

Mangiare bene è il primo passo per vivere meglio, soprattutto se si pratica sport con costanza. Ecco perché SYNLAB organizza un evento gratuito dedicato a chi vuole affrontare l’estate con più energia, partendo da una corretta alimentazione. L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno alle ore 18:30, presso SYNLAB MEDILAB in via San Francesco d’Assisi 58, a Ciampino (Roma). “Cibo fonte di energia: l’alimentazione corretta per chi ama lo sport” è il titolo dell’incontro, che si inserisce nel ciclo di eventi “la salute in un Talk”, promossi da SYNLAB per sensibilizzare la popolazione su salute, prevenzione e stili di vita sani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it