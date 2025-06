Ciao Twist | quando un cane di un rifugio insegna che la morte può essere un esempio di vita

Ciao Twist, il cane che ha insegnato a tutti noi che la vera vita si misura con l’amore e non con la durata. Non era un numero, ma un amico sincero, un esempio di coraggio e speranza. La sua lunga battaglia ci ricorda che ogni vita, anche quella più breve, può lasciare un segno indelebile. E ora, tra le braccia di chi gli ha voluto bene, ci invita a riflettere su cosa significa davvero vivere.

Twist è morto ieri, tra le braccia della sua persona di riferimento all'interno di un rifugio. Non era un numero tra tanti, come non lo è nessun cane di canile. Era un amico sincero, un cane che ha vissuto una vita piena e appagante sebbene non fosse in una famiglia così come normalmente viene intesa. La malattia di questo simil Pitbull però è stata lunga e il rispetto e l'amore di chi lo ha accolto dal primo giorno sono le uniche 'armi' che chi deve affrontare un problema di salute con il proprio cane ha a sua disposizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it