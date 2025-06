Ci lascia la migliore Terribile lutto in Rai per 30 anni presenza fissa e silenziosa

Se n’è andata una figura simbolo che ha segnato tre decenni di storia radiotelevisiva in Alto Adige, con un’umanità e un talento che resteranno impressi nei cuori di chi l’ha conosciuta. La sua presenza silenziosa ma potente ha lasciato un vuoto difficile da colmare, un vero pilastro della cultura locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita infinita, ma anche un’eredità destinata a vivere per sempre.

Nel mondo dello spettacolo altoatesino, pochi nomi hanno saputo attraversare i confini tra teatro, radio e televisione con la stessa naturalezza e intensità di una protagonista che, per oltre tre decenni, ha lasciato un segno indelebile nei palinsesti di lingua tedesca della Rai. Il pubblico la conosceva per la voce calda e la conduzione empatica, capace di accompagnare le mattine degli ascoltatori con garbo e competenza, ma anche per la sua mente creativa dietro le quinte di importanti produzioni. La sua presenza era sinonimo di qualità, soprattutto all'interno di Rai Südtirol, dove ha lavorato dal 1991 al 2018.