Chris Evans Reagisce Al Clamoroso Casting di RDJ Come Doctor Doom Nel MCU

Il mondo Marvel è in fermento: Chris Evans, l’iconico Captain America, sorprende tutti commentando il possibile ritorno di Robert Downey Jr. come Doctor Doom, questa volta dalla "parte oscura". Un'ipotesi che accende la fantasia dei fan, alimentando discussioni e aspettative. Ma cosa ne pensa l’attore stesso di questa svolta inaspettata? Vediamo insieme cosa ha rivelato e quali potrebbero essere le implicazioni per il futuro dell’universo Marvel.

L'attore che ha vestito i panni di Captain America commenta a sorpresa il possibile ritorno di Robert Downey Jr. nell'Universo Marvel, ma dalla "parte oscura". 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Chris Evans Reagisce Al Clamoroso Casting di RDJ Come Doctor Doom Nel MCU

In questa notizia si parla di: Chris Evans Reagisce Clamoroso

Material Love, ecco Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal nel trailer della romcom di Celine Song - Ecco il trailer ufficiale di *Material Love*, la nuova commedia romantica diretta da Celine Song, con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

Chris Evans reagisce alla foto di nudo pubblicata su Instagram per sbaglio - Sabato sera Chris Evans aveva condiviso per errore delle foto del suo pene nelle sue Stories di Instagram (insieme ad altre immagini) e i social si erano scatenati e si era creato un dibattito che ... Leggi su movieplayer.it

Avengers: Doomsday, un nuovo clamoroso rumor svela il ruolo segreto di Chris Evans? - Chris Evans è entrato ufficialmente nel cast di Avengers: Doomsday, anche se non sappiamo ancora chi interpreterà. Leggi su msn.com

Avengers: Doomsday, un nuovo clamoroso rumor svela il ruolo segreto di Chris Evans? - Il ritorno di Evans nel Marvel Cinematic Universe è già stato confermato e ancora non c'è nulla di certo sul suo ruolo, ma spunta un indizio Chris Evans è entrato ufficialmente nel cast di ... Leggi su movieplayer.it