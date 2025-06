Chivu vuole portare i suoi talenti al nuovo progetto Inter | Bonny tra i nomi caldi

Cristian Chivu, fresco di nomina alla guida tecnica dell’Inter, ha già le idee chiare: portare con sé i talenti più promettenti per rafforzare il nuovo progetto nerazzurro. Tra i nomi caldi ci sono anche quelli di Bonny, giovane promessa su cui Chivu punta molto. Il futuro dell’Inter si fa sempre più interessante e ricco di aspettative: il debutto di questa collaborazione potrebbe rivoluzionare il modo di concepire il calcio dei nerazzurri.

Cristian Chivu, appena approdato alla guida tecnica dell’Inter, guarda con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Chivu vuole portare i suoi talenti al nuovo progetto Inter: Bonny tra i nomi caldi

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Vuole Portare

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

#Derby di mercato per Giovanni #Leoni! Il #Milan ci punta da mesi Ma #Chivu lo vuole portare all’#Inter Tare deve muoversi in fretta: sarà rossonero o nerazzurro? #Calciomercato #Leoni #MilanInter #Chivu #SerieA #Parma @la_rossonera ? Partecipa alla discussione

Chivu all’Inter, occhi su Leoni e Bonny: il tecnico vuole portarli con sé Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/Jfh4mEk https://buff.ly/SBDuLZ8 Partecipa alla discussione

Inter, comincia l’era Chivu: non c’è tempo da perdere - Oggi, non solo il tecnico rumeno verrà annunciato come nuovo allenatore dell’Inter, ma comincerà subito a lavorare. Leggi su corrieredellosport.it

“Mercato? Parleremo con il mister”: Inter, sentite Zanetti! - Il vice presidente nerazzurro ha parlato, dal Festival della Serie A di Parma, dell'arrivo di Chivu e del mercato. Leggi su spaziointer.it

Chivu, missione salto triplo: i tre obiettivi che gli chiede l'Inter - Domani l'annuncio ufficiale: prima a Parma per risolvere il contratto, poi a Milano per firmare e quindi ad Appiano Gentile per guidare il suo primo allenamento ... Leggi su msn.com