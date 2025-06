Chivu si presenta | Voglio lottare per vincere all’Inter porterò due cose Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro

Cristian Chivu si presenta con determinazione e passione come nuovo allenatore dell’Inter, svelando il suo grande obiettivo: riportare i nerazzurri a conquistare titoli mondiali per club e a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio. Con un passato da campione, Chivu promette di portare entusiasmo e vittoria. La sua sfida è chiara: lottare con tutto se stesso per scrivere un nuovo capitolo di successo alla guida dell'Inter.

Le parole di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, dopo l’ufficialità del suo passaggio in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito Cristian Chivu, dopo l’addio al Parma, ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter. ALLENARE L’INTER – «Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato, ho la stessa passione e ambizione di quando giocavo, la trasmetterò alla nostra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu si presenta: «Voglio lottare per vincere, all’Inter porterò due cose. Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro»

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Presenta Voglio

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Chivu a Inter TV: "Un messaggio ai tifosi? C'è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere entusiasti e ambiziosi per una stagione che ancora non è conclusa e guardare con molta positività alla prossima" Partecipa alla discussione

Paventi e Barzaghi (SkySport) - Nel primo allenamento dell’#Inter di #Chivu presente quasi tutta la primavera e i giocatori non in nazionale: Darmian, Acerbi, Valentin Carboni, Mhikitaryan, Palacios, Seba Esposito e i 3 portieri. Bisseck e Calhanoglu a parte pe Partecipa alla discussione

Inizia l'era Chivu all'Inter; 'Ambizione e passione' - 30, l'ex difensore romeno è arrivato al centro sportivo di Appiano Gentile, pronto a guidare il suo primo ... Leggi su ansa.it

Inter, Chivu: "Voglio trasmettere ambizione. Proveremo a vincere il Mondiale per Club" - Cristian Chivu ha firmato il nuovo contratto come allenatore dell`Inter fino al 30 giugno 2027. Leggi su calciomercato.com

Chivu torna all’Inter: "Orgoglioso, voglio portarla in alto" - Cristian Chivu , che ha vestito la maglia nerazzurra da calciatore tra il 2007 e il 2014 , è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Leggi su informazione.it