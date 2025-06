Chivu saluta Parma | Pagina importante nel mio cuore grazie!

Il destino di Chivu si intreccia ancora con l’Inter, ma il suo cuore resta legato a Parma, città che ha lasciato un segno indelebile. Dopo anni di successi e passioni condivise, l’ormai ex tecnico si rivolge ai tifosi con parole sincere e cariche di emozione. È un arrivederci, non un addio, perché la sua storia nerazzurra continua a vivere nell’anima di tutti noi. IL suo saluto al Parma è un messaggio di gratitudine e speranza per il futuro.

Per Chivu le porte dell’Inter stanno per spalancarsi. Dopo essere stato protagonista in nerazzurro prima da giocatore, con la storica conquista del Triplete nel 2010, e poi come allenatore della Primavera, ora il tecnico rumeno è pronto per la sfida più grande della sua carriera: guidare la prima squadra dell’Inter. Di seguito il saluto al Parma dopo la rescissione consensuale del contratto. Le sue parole pubblicate sul suo profilo Instagram. IL SALUTO – Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Cristian Chivu ha ufficialmente chiuso la sua parentesi al Parma. Un saluto carico di gratitudine e significato, che sancisce la fine della sua prima esperienza da allenatore in Serie A, durata appena 13 partite ma sufficiente per lasciare un segno e guadagnarsi la fiducia di un club di primissimo livello: «Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu saluta Parma: «Pagina importante nel mio cuore, grazie!»

