Chivu saluta il Parma | Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore – VIDEO

Con un messaggio carico di emozione e gratitudine, Cristian Chivu saluta il Parma, un capitolo indimenticabile della sua carriera. Insieme, hanno superato sfide e scritto pagine che resteranno nel suo cuore per sempre. Ora, con entusiasmo, si prepara a intraprendere una nuova avventura all'Inter, portando con sé l’eredità di un percorso ricco di passione e dedizione. La strada è ancora tutta da scrivere, ma il suo spirito resta forte e determinato.

Chivu saluta il Parma: «Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore». Il messaggio dell’allenatore – VIDEO. Dopo aver definito la risoluzione del suo contratto col Parma, Cristian Chivu saluta il club che ha guidato per 13 panchine in Serie A, portandolo alla salvezza nella massima serie italiana. Il tecnico romeno ora è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dell’ Inter (il comunicato del club nerazzurro è atteso a breve). Intanto, però, l’allenatore ci ha tenuto a ringraziare il club ducale e tutti i suoi tifosi. Questo il suo bellissimo messaggio scritto sul proprio profilo Instagram, accompagnato da un video riassuntivo di questa sua breve ma intensa esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu saluta il Parma: «Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore» – VIDEO

In questa notizia si parla di: Saluta Parma Chivu Insieme

L’Atalanta saluta la stagione e capitan Toloi: arriva il Parma per l’ultima di campionato - L’Atalanta saluta la stagione e il capitano Rafael Toloi, che conclude la sua carriera con la squadra dopo aver indossato la maglia nerazzurra 313 volte dal 2015 al 2025.

ULTIM'ORA MERCATO Parma, il saluto di Chivu: "Grazie a staff e tifosi, insieme abbiamo scritto una pagina che porto nel cuore" #SkySport #SkyCalciomercato Partecipa alla discussione

#Chivu saluta il #Parma: “Insieme abbiamo scritto una pagina che porterò sempre nel cuore” Partecipa alla discussione

Chivu saluta il Parma: "Abbiamo scritto una pagina che porterò nel cuore" - L'allenatore lascia il club emiliano dopo tredici partite e la salvezza. Leggi su corrieredellosport.it

Chivu saluta il Parma: "Grazie per aver creduto in me", ora l'Inter può annunciarlo - "Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Leggi su msn.com

Calcio, Chivu saluta il Parma: “Una pagina che porterò nel cuore” - Prima dell’ufficializzazione Chivu ha salutato così i tifosi del Parma, condotto alla salvezza nell’ultima stagione, con un messagg ... Leggi su askanews.it