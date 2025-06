Chivu pigliatutto tre colpi per l’Inter | li conosce benissimo

Cristian Chivu, uomo di grande esperienza e conoscenza del calcio italiano, si prepara a fare tre colpi di mercato che potrebbero rivoluzionare l'Inter. La sua capacità di ottenere risultati concreti in breve tempo, come dimostrato con il Parma, gli apre le porte di un prestigioso ritorno sulla panchina nerazzurra. Questa opportunità rappresenta non solo una sfida professionale, ma anche un traguardo emotivamente significativo per lui, che mira a riportare l'Inter ai vertici.

All’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter seguiranno tre colpi di calciomercato e riguarderanno calciatori che il tecnico conosce molto bene. La bontà del lavoro svolto da Cristian Chivu sulla panchina del Parma – essendo riuscito in circa tre mesi a ottenere la salvezza sul campo – vale al tecnico la grande chance di allenare l’ Inter. Un’opportunità non soltanto di prestigio, ma in qualche modo anche emotivamente importante a livello personale, siccome l’ex calciatore ne ha indossato la maglia dal 2007 al 2014 e poi ne ha allenato Giovanili e Primavera. (LaPresse) – tvplay  Si attende la conclusione ufficiale del rapporto professionale con i ducali, sulla base della risoluzione del contratto, per poi cominciare l’avventura alla guida dell’ Inter, chiamata a riprendersi progettualmente dopo la separazione da Simone Inzaghi e la cocente delusione della sconfitta in finale di Champions League e la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, non difendendo così il titolo conquistato un anno prima. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Chivu pigliatutto, tre colpi per l’Inter: li conosce benissimo

