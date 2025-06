Chivu Parma è finita! UFFICIALE la risoluzione del contratto | attesa per il passaggio all’Inter Il comunicato del club

La notizia è ufficiale: Cristian Chivu si congeda dal Parma dopo aver guidato con successo la squadra alla salvezza in appena 13 partite. Un capitolo importante si chiude, mentre si apre quello dell’atteso trasferimento all’Inter. Il club gialloblù annuncia con orgoglio la risoluzione del contratto, segnando un nuovo inizio per l’ex difensore romeno. L’avventura parmensi termina qui, ma il suo percorso nel calcio italiano è lontano dal concludersi.

L'avventura di Cristian Chivu sulla panchina del Parma è ufficialmente finita. Dopo aver portato la squadra alla salvezza in appena 13 partite disputate in questa stagione in Serie A, il tecnico saluta il club ed è pronto a legarsi all'Inter. Nei giorni scorsi il Parma era al lavoro per il rinnovo del suo contratto: tutto si è bloccato quando sono intervenuti i nerazzurri per proporgli la panchina rimasta libera dopo l'addio di Simone Inzaghi. Da qui la decisione di separarsi col club gialloblù, per poter tornare in nerazzurro (club in cui ha giocato e ha anche allenato la Primavera).

