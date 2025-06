Chivu Inter oggi l’annuncio e il primo allenamento | Inizia il viaggio più ardito nemmeno lui avrebbe mai pensato di…

Oggi è il giorno di Cristian Chivu all’Inter: il suo primo allenamento segna l’inizio di un viaggio audace e ricco di emozioni. Dopo aver risolto il contratto col Parma, il campione si prepara a tornare alla Pinetina, questa volta come allenatore. Un ritorno che racchiude storie di successi e passione, e che promette di scrivere nuovi capitoli nella storia nerazzurra. Il suo percorso continua, e il futuro si apre davanti a lui con entusiasmo e fiducia.

Chivu Inter, oggi l’annuncio e il primo allenamento: «Inizia il viaggio più ardito, nemmeno lui avrebbe mai pensato di.». Il retroscena. Oggi è il Cristian Chivu day all’ Inter. L’allenatore in mattinata risolverà il suo contratto col Parma e sarà pronto a legarsi ufficialmente al club nerazzurro: per lui si tratta del terzo “ingresso” alla Pinetina. Il primo arrivò nel 2007 da calciatore, il secondo quando iniziò l’esperienza da allenatore nelle giovanili. La Gazzetta dello Sport spiega come il tecnico romeno abbia bruciato un po’ le tappe, arrivando fin da oggi sulla panchina nerazzurra. CHIVU INTER – « Oggi dopo pranzo Cristian Chivu saprà che sapore hanno le terze volte: la prima era nel lontano 2007, quando entrava ad Appiano da mancino della difesa e mai avrebbe immaginato di scalare un giorno l’Europa e il mondo; il secondo ingresso undici anni dopo, appena preso il patentino a Coverciano, da tecnico delle giovanili con cui ha completato tutto il cursus honorum fino alla Primavera scudettata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, oggi l’annuncio e il primo allenamento: «Inizia il viaggio più ardito, nemmeno lui avrebbe mai pensato di…»

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Annuncio Primo

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Domani l’ufficialità di Cristian #Chivu all’#Inter. Prima la risoluzione del contratto con il Parma, poi l’annuncio con il club nerazzurro. Contratto da due anni a circa due milioni di euro più bonus a stagione. Nel pomeriggio subito primo allenamento! (@C Partecipa alla discussione

Per chi si chiede come lavori tatticamente Chivu. Con l'Inter Primavera il marchio di fabbrica è stato il 4-3-3. La mossa tattica ha riguardato Issiaka Kamate, inizialmente schierato mezzala. Kamate viene spostato da Chivu nel tridente e lo ripaga con 15 gol e 7 Partecipa alla discussione

Inter, comincia l’era Chivu: non c’è tempo da perdere - Oggi, non solo il tecnico rumeno verrà annunciato come nuovo allenatore dell’Inter, ma comincerà subito a lavorare. Leggi su corrieredellosport.it

Oggi parte l’era Chivu, annuncio e primi lavori! Primo compito: rivitalizzare l’Inter – CdS - Oggi Chivu rescinderà col Parma e poi verrà annunciato come nuovo allenatore dell'Inter (ha già firmato). Leggi su inter-news.it

Inter, oggi è il giorno di Chivu: firma e ufficialità, poi il primo allenamento senza big - Il romeno comincia ufficialmente la sua avventura da allenatore dell’Inter: al suo fianco Martusciello, staff esperto ... Leggi su fcinter1908.it