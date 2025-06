Chivu Inter il video presentazione è da brividi | Sotto questa bandiera ho girato il mondo non l’ho mai lasciata per davvero! E ora… – VIDEO

Il mondo intero conosce l’amore vero: quello che ti accompagna ovunque, sotto una stessa bandiera. Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, incarna questa passione con un video di presentazione da brividi, dove afferma: «Sotto questa bandiera ho girato il mondo, non l’ho mai lasciata per davvero». Un messaggio forte e coinvolgente che segna l’inizio di una nuova avventura. Ora, l’Inter si prepara a scrivere un capitolo emozionante della sua storia.

Chivu Inter, il video presentazione è da brividi: «Sotto questa bandiera ho girato il mondo, non l’ho mai lasciata per davvero!» – VIDEO. Presentazione d’effetto per Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’ Inter. Dopo aver risolto in mattinata il contratto che lo legava al Parma, il tecnico romeno è stato annunciato nel pomeriggio come nuovo allenatore dei nerazzurri, con tanto di intervista a Inter TV. In queste ore è arrivato anche il video presentazione realizzato da Inter Media House, che fa leva sui sentimenti che legano il tifo interista a Chivu anche per i suoi anni vissuti con la maglia nerazzurra come calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il video presentazione è da brividi: «Sotto questa bandiera ho girato il mondo, non l’ho mai lasciata per davvero! E ora…» – VIDEO

In questa notizia si parla di: Inter Presentazione Chivu Brividi

L’Al-Hilal sbaglia Inzaghi: Pippo al posto di Simone, la telecronaca è una beffa per l’Inter. Il clamoroso errore nel video di presentazione - La presentazione di Simone Inzaghi all'Al-Hilal si trasforma in una vera e propria beffa per l'Inter, grazie a un errore clamoroso nel video ufficiale.

Posts with replies by CHIVUISTA (@giovanniverita1) Partecipa alla discussione

Chivu si presenta: «Voglio lottare per vincere, all’Inter porterò due cose. Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro» - Le parole di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, dopo l’ufficialità del suo passaggio in nerazzurro. Leggi su calcionews24.com

Marotta: “Orgogliosi di Chivu, ha valori giusti. Inter, obiettivo vittoria”. Poi la frecciata alle rivali - Il presidente dell'Inter ha parlato in occasione della presentazione del libro di Vito Cozzoli e ha parlato degli obiettivi del club ... Leggi su fcinter1908.it

Chivu, il nuovo allenatore dell'Inter raccontato dagli ex giocatori: «Quando parla ti fa venire i brividi» - Il tecnico romeno, scelto per il post Inzaghi, ha già guidato la Primavera nerazzurra: «Sa toccare le corde più profonde, per lui eri pronto a tutto» ... Leggi su msn.com