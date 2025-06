Chivu Inter definito lo staff Il vice sarà Martusciello

Cristian Chivu si appresta a iniziare una nuova avventura con l'Inter, diventando ufficialmente l’allenatore dei nerazzurri. Dopo aver concluso il suo percorso al Parma, il rumeno è pronto a mettere radici a Milano, portando con sé la sua esperienza e passione. Con Martusciello come vice, lo staff si completa per affrontare questa entusiasmante sfida. La Beneamata si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi sotto la guida di un tecnico che conosce bene la storica maglia interista.

Oggi Cristian Chivu, diventerà ufficialmente in nuovo allenatore dell’ Inter. Il rumeno in mattinata ha risolto il proprio contratto con il Parma e non appena arriverà a Milano firmerà il suo nuovo contratto con i nerazzurri. Per l’allenatore si tratta della terza esperienza con la Beneamata dopo quella da calciatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it