Chivu Inter adesso è UFFICIALE | ecco l’annuncio del nuovo allenatore nerazzurro!

L’attesa è finita: Cristian Chivu è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter! Dopo aver scritto pagine importanti come calciatore e aver guidato la Primavera alla vittoria dello scudetto nel 2022, ora si prepara a un’avventura da primo allenatore in Serie A. Il suo ritorno nerazzurro segna un nuovo entusiasmante capitolo per i tifosi, pronti a sostenere il tecnico nella sfida di guidare l’Inter verso nuovi successi. Tocca a lui prendere il...

Sarà lui il successore di Inzaghi, il comunicato. Adesso è ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’ Inter. Il tecnico saluta il Parma e torna in nerazzurro, dopo averci giocato da calciatore e dopo aver guidato da Primavera alla vittoria dello scudetto nel 2022. Per lui è arrivata la chiamata in prima squadra: toccherà a lui prendere il testimone lasciato da Simone Inzaghi, il quale è andato all’Al Hilal. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro. IL COMUNICATO – FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, adesso è UFFICIALE: ecco l’annuncio del nuovo allenatore nerazzurro!

In questa notizia si parla di: Inter Adesso Ufficiale Allenatore

Il Napoli pareggia col Genoa, l’Inter adesso è distante un punto. Conte: “Però non posso dire nulla” - Il Napoli non riesce a superare il Genoa, pareggiando 2-2 al Maradona nella penultima gara casalinga della stagione, mantenendo viva la corsa scudetto.

UFFICIALE! #Chivu non è più l'allenatore del #Parma. Attesa l'ufficialità all'#Inter! Intanto il neo-tecnico nerazzurro è arrivato in sede, in Viale della Liberazione Partecipa alla discussione

UFFICIALE - Inter, Simone Inzaghi non è più l'allenatore dei nerazzurri, Marotta: "Grazie per il lavoro svolto, la passione e la sincerità" https://ift.tt/x4qEwhz Partecipa alla discussione

Adesso è anche ufficiale: Christian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter - “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Leggi su msn.com

UFFICIALE – Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter! Via al nuovo ciclo - Adesso è ufficiale: Cristian Chivu non è più l’allenatore del Parma. Leggi su inter-news.it

Inter, è fatta per Chivu: sarà lui il nuovo allenatore. I dettagli dell’accordo - L’allenatore firmerà un biennale e sarà già in panchina al Mondiale per Club che comincerà a metà m ... Leggi su ilfattoquotidiano.it