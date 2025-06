Chivu deciso | Passione e ambizione per la mia Inter! L’obiettivo

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, si presenta con passione e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia nerazzurra. La sua prima intervista ufficiale rivela un cuore battente di ambizione e rispetto per la maglia, promettendo di trasmettere energia e spirito di vittoria alla squadra. Le aspettative sono alte: l’obiettivo è conquistare trofei e tornare a fare grande l’Inter, perché il sogno non si ferma mai.

Cristian Chivu ha rilasciato la sua prima intervista ufficiali ai microfoni del club da allenatore dell'Inter. Il romeno mostra già grande ambizione. Quali sono le prime emozioni al tuo ritorno? Sono onorato per l'incarico affidato. Ho la stessa passione e ambizione di quanta ne avevo prima, la trasmetterò anche alla nostra squadra. Dobbiamo lottare per i trofei, arrivare fino in fondo come l'Inter richiede, siamo pronti a tutto. Le aspettative che hai per la prossima stagione? Dobbiamo finire la stagione, non è finita. Bisogna avere ambizione e passione che tutti noi dobbiamo avere per raggiungere risultati.