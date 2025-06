Chivu day in casa Inter il tecnico è già arrivato alla Pinetina preceduto dal suo staff | il racconto

Cristian Chivu, protagonista di un emozionante ritorno a casa, ha varcato i cancelli della Pinetina con il suo staff, segnando un nuovo e importante capitolo nella sua carriera interista. Dopo aver vissuto il ruolo di calciatore e di allenatore delle giovanili, oggi si prepara a scrivere la sua storia come nuovo allenatore della prima squadra. La giornata di attesa si svela tra entusiasmo e aspettative: il suo volto rappresenta il futuro di una Inter pronta a risplendere.

della giornata in attesa dell’annuncio. Cristian Chivu ha varcato da pochi minuti i cancelli di Appiano Gentile. Lo ha già fatto migliaia di volte in passato, prima da calciatore e poi da allenatore delle giovanili fino alla Primavera. Adesso però ha un sapore diverso: il tecnico romeno si appresta a diventare ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra dell’ Inter. Dopo aver risolto in mattinata il contratto che lo legava al Parma, è atteso a breve il comunicato ufficiale del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu day in casa Inter, il tecnico è già arrivato alla Pinetina preceduto dal suo staff: il racconto

