Chivu alla firma con l’Inter | Un onore tornare con questi colori

Cristian Chivu torna a casa, questa volta con il ruolo di allenatore dell’Inter, un sogno che si realizza per un vero simbolo nerazzurro. Dopo aver scritto pagine indimenticabili come giocatore, oggi inizia una nuova avventura, carica di aspettative e passione. Il suo primo giorno in panchina segna un nuovo capitolo di un rapporto speciale con i colori che ha sempre amato. E il futuro dell’Inter si fa ancora più emozionante...

Cristian Chivu è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Meno di un'ora fa il club ha annunciato l'arrivo dell'ex leggenda, o meglio il ritorno in altre vesti. Arrivano le prime immagini scattata in sede. PRIMO GIORNO – Oggi è il primo giorno di Cristian Chivu da allenatore dell' Inter. Il club lo ha annunciato poco fa sul suo sito raccontando il passato da giocatore e il trionfo con la Primavera da mister. Il decimo scudetto della storia dell' Under-19 porta la firma di Chivu, che ha iniziato la sua 24 ore con la risoluzione consensuale con il Parma. Poi la partenza verso Milano, precisamente fuori ad Appiano Gentile.

