Chiusura di Ponte Veggia modifiche alla viabilità e percorsi consigliati

A partire da lunedì 16 giugno e fino al 16 agosto, il ponte Veggia sarà temporaneamente chiuso per importanti lavori di riqualificazione. Questa interruzione, necessaria per migliorare la sicurezza strutturale tramite rinforzi e consolidamenti, cambierà i percorsi abituali. Scopri quali modifiche alla viabilità sono state adottate e quali percorsi alternativi consigliamo per garantire un viaggio più sicuro e senza inconvenienti.

Da lunedì 16 giugno, fino al 16 agosto, il transito su ponte Veggia sarà completamente interdetto per consentire importanti lavori di riqualificazione che porteranno ad una maggiore sicurezza strutturale, attraverso il rinforzo delle pile e delle spalle del ponte e il consolidamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chiusura di Ponte Veggia, modifiche alla viabilità e percorsi consigliati

In questa notizia si parla di: Ponte Veggia Chiusura Modifiche

"Ponte Veggia chiuso? Fate smart working" - A tre settimane dalla chiusura del ponte della Veggia, cresce il dibattito. Sono previste un’assemblea pubblica a Casalgrande mercoledì, un’altra alla Veggia domani, entrambe convocate dal sindaco Giuseppe Daviddi, e un vertice a Sassuolo martedì.

Ponte Veggia chiuso da oggi al 16 agosto - Il comune di Sassuolo predisposto una brochure con tutte le modifiche alla viabilità ... Leggi su lapressa.it

Ponte di Veggia chiuso,. Ecco la brochure con le strade alternative - "Siamo pienamente consapevoli dei disagi che il cantiere, seppur necessario, comporterà per l’intero tessuto economico e sociale del nostro ... Leggi su msn.com

Chiusura ponte di Veggia: Cgil Reggio Emilia e Cgil Sassuolo “agevolare i percorsi negoziali per i lavoratori coinvolti dai disagi dei lavori” - “L’incontro tenutosi il 27 maggio scorso presso il Comune di Sassuolo relativo ai prossimi lavori sul ponte di Veggia ha segnato un cambio di passo rispetto ai mesi precedenti, siamo, però dell’idea c ... Leggi su nextstopreggio.it