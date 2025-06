Chiuso il referendum | affluenza quorum e risultati a Viterbo e provincia

Il referendum su lavoro e cittadinanza si è appena concluso in tutta Italia, con l'attenzione rivolta ai dati di affluenza e al raggiungimento del quorum. A Viterbo e provincia, i cittadini hanno espresso il loro voto: ora si attende la verifica dei numeri per capire se l'esito sarà valido. Ricordiamo che, oltre alla maggioranza dei sì o no, è fondamentale che abbia votato almeno il 50% più uno degli aventi diritto per rendere il risultato ufficiale.

