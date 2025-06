Chiuse le urne ad Anghiari | i risultati finali

Sono finalmente stati annunciati i risultati finali del referendum ad Anghiari, con lo scrutinio completato in tutte e 7 le sezioni. I dati mostrano un sostanziale equilibrio tra le opzioni, con percentuali che oscillano intorno al 31,7%. Tuttavia, il quorum non è stato raggiunto, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro delle decisioni prese. La partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini rimangono elementi fondamentali per la democrazia locale.

È stato completato lo scrutinio delle 7 sezioni nel comune di Anghiari. Questi i risultati del referendum: Quesito 1: 31,67% Quesito 2: 31,60% Quesito 3: 31,60% Quesito 4: 31,67% Quesito 5: 31,65% Il Quorum non è stato raggiunto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Chiuse le urne ad Anghiari: i risultati finali

